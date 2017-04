Buổi xin lỗi của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội với ông Hàn Đức Long diễn ra vào chiều nay (25/4) tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (Bắc Giang), chỉ diễn ra trong chừng 3 phút. Phó chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Tuân đọc lời xin lỗi ông Hàn Đức Long trong tiếng la hét, kêu gào của người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Y.

Hầu như không ai nghe được lời ông Phó Chánh án, trong khi vợ chồng ông Hàn Đức Long đứng nép ở một có hội trường.

Đọc xong lời xin lỗi ông Hàn Đức Long, Phó chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Tuân nhanh chóng rời khỏi hội trường trong sự hộ tống của các nhân viên.

Sau buổi xin lỗi hỗn loạn đó, ông Hàn Đức Long và vợ nhanh chóng trở về nhà. Ông Long từ chối trả lời tất cả những câu hỏi của phóng viên với lý do đau đầu.

Còn bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông Long cho biết: Mấy hôm trước, đại diện TAND tối cao cho biết, buổi xin lỗi sẽ diễn ra rất trang trọng, trong đó, có phần phát biểu xin lỗi của TAND cấp cao, phát biểu của một số cơ quan chức năng ở địa phương. Gia đình ông Long cũng dự tính có đôi lời tại buổi xin lỗi. "Vậy mà, mọi thứ lại diễn ra không như mong đợi của chúng tôi. Ngay đến lời xin lỗi của do đại diện TAND cấp cao tại Hà Nội đọc, chúng tôi cũng chẳng nghe rõ.

Tôi rất buồn về buổi xin lỗi và mong rằng TAND cấp cao sẽ có phản hồi với chúng tôi về những gì đã diễn ra trong buổi xin lỗi này”, bà Mai nói.

Theo hồ sơ vụ án, tối 26/6/2005, người dân xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang) phát hiện thi thể cháu Nguyễn Thị Y (khi đó 5 tuổi) đã mất tích cùng ngày.



Sau bốn tháng không tìm ra thủ phạm, Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức với phụ nữ trên địa bàn.



Tháng 10/2005, công an nhận được đơn của hai mẹ con bà Ngô Thị Khuyến tố cáo bị Hàn Đức Long hiếp dâm. Cơ quan điều tra đã bắt giam Hàn Đức Long.



Ông Long sau đó thú nhận là thủ phạm hiếp dâm và giết cháu Nguyễn Thị Y và bị tuyên tử hình ở hai phiên tòa sơ - phúc thẩm. Tuy nhiên, tại tòa ông Long liên tục kêu oan, cho rằng bị ép cung, dùng nhục hình.



Năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để điều tra lại. Ngày 20/12/2016, ông Long bất ngờ được trả tự do sau 11 năm ở tù và 4 lần tuyên án tử.