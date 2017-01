Băng giang hồ do ông Ngữ thuê khống chế giám đốc doanh nghiệp nợ 800 triệu đồng, nhốt tại khách sạn ở quận 10 (TP HCM), buộc gia đình phải "chuộc mạng".

Băng nhóm do Ngữ nhờ để bắt giám đốc đòi nợ. Ảnh: C.A

Ngày 13/1, Công an quận Bình Tân (TP HCM) tạm giữ hình sự 5 nghi can do Nguyễn Quốc Ngữ (50 tuổi, ngụ Đăk Nông) cầm đầu để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, vợ anh Hoàng (38 tuổi, giám đốc doanh nghiệp) trình báo anh này bị nhóm giang hồ rất hung dữ đến đòi hơn 800 triệu đồng rồi bắt đưa đi. Chúng yêu cầu gia đình phải đưa tiền mới thả người.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện nạn nhân đang bị nhốt trong khách sạn đường Lê Hồng Phong (quận 10). Hàng chục trinh sát đã ập vào khống chế nhóm giang hồ, giải cứu anh Hoàng. Cùng lúc, mũi trinh sát khác cũng bắt Ngữ khi đang gặp vợ anh Hoàng nói chuyện tiền bạc.

Ông này khai bị anh Hoàng nợ số tiền trên trong việc làm ăn, hẹn trả nhiều lần nhưng không thực hiện. Do vậy, Ngữ nhờ người bạn giang hồ đòi giúp.

Cả nhóm đến nhà anh Hoàng ở quận Bình Tân khuya 9/1, khống chế đưa đến quán cà phê gần đó. Họ đánh, dọa sẽ "làm thịt" giám đốc nếu không trả tiền. Anh Hoàng năn nỉ, xin gán chiếc ôtô 300 triệu đồng, số còn lại sẽ trả sau.

Ngữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Băng giang hồ đưa anh Hoàng đến khách sạn, gọi điện cho vợ nạn nhân buộc mang tiền đến "chuộc mạng".

Cảnh sát đang mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan.

* Tên nạn nhân được thay đổi