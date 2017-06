TPO - Dư luận đặt câu hỏi, hành vi đưa 200 triệu đồng cho nhà báo Lê Duy Phong của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái liệu có vi phạm pháp luật?

Công an TP Yên Bái bắt giữ ông Phong nhận tiền tại một quán ăn.

Ngày 28/6, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã cho biết một số chi tiết mới trong vụ Công an TP Yên Bái bắt giữ nhà báo Lê Duy Phong - Trưởng ban Bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, báo cáo của Công an tỉnh Yên Bái gửi Bộ Công an nêu, ngày 16/6 nhà báo Lê Duy Phong đã lên Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nêu một số vi phạm của Sở. Đồng thời, ông Phong cung cấp một số thông tin để giải quyết và yêu cầu ông Sáng chuyển 200 triệu đồng.

"Thời điểm đó, ông Sáng không có đủ tiền nên chuyển cho Phong 100 triệu đồng, chiều chuyển tiếp 100 triệu đồng” - Trung tướng Tuyến thông tin. Ngày 22/6, khi bị phát hiện, bắt giữ, nhà báo Duy Phong đã thừa nhận việc nhận tiền.

Nói về trách nhiệm của Giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái Vũ Xuân Sáng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho rằng, vụ án đang trong quá trình điều tra, chi tiết trên vẫn đang được làm rõ. Cơ quan điều tra đang xác minh hành vi của ông Sáng, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý.

Cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Cty TNHH Luật Trường Lộc cho rằng, cơ quan điều tra cần phải làm rõ Giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái có khai báo cơ quan công an về việc đưa tiền cho nhà báo Lê Duy Phong trước khi thực hiện việc đưa tiền không.