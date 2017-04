Bực tức vì vợ bỏ nhà đi sau khi bị mình đánh, người chồng lôi con gái nhỏ mới 6 tuổi ra dùng súng cồn bắn vào chân con rồi đánh đập, hành hạ, thậm chí không cho người thân đưa bé đi bệnh viện.

Ngày 21/4, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, VKSND huyện M’Đrắk đã ra quyết định truy tố bị can Y Cáo Niê (SN 1992, ngụ Buôn M’Bơn, xã EaTrang) về tội Cố ý gây thương tích.



Theo cáo trạng, vào 29/8/2016, vợ chồng Y Cáo có mâu thuẫn dẫn đến Y Cáo đã đánh vợ. Chị vợ bỏ nhà đi để lại hai người con nhỏ là H'Na Mi Niê (SN 2011) và cháu Y Ngân Niê (SN 2015) ở nhà.



Đến chiều ngày 12/9/2016, Y Cáo rủ 2 người bạn là Y Mạnh Niê và Y Jôn Niê đến nhà nhậu. Đến khoảng 19h30, trong lúc uống rượu nghĩ đến chuyện vợ bỏ đi, Y Cáo bực tức dùng súng bắn đạn bằng hơi cồn bắn 1 phát vào chân trái cháu H'Na Mi. Lúc này, bạn của Y Cáo chạy tới can ngăn nên Y Cáo mới nặn viên đạn ở chân con gái ra rồi dùng vải quấn lại.



Chưa dừng lại, đến 21h cùng ngày, Y Cáo tiếp tục dùng 1 cây gỗ dài 80cm đánh nhiều phát vào người H’Na Mi rồi dùng 1 con dao nhọn đâm vào bàn tay trái của H’Na Mi. Thấy vậy, bạn bè chạy tới can ngăn và khuyên Y Cáo đi ngủ.



Sáng hôm sau, bà H’ Bếc Ni ê (mẹ của Y Cáo) tới nhà xem vết thương của cháu gái ra sao để đưa đi bệnh viện nhưng Y Cáo một mực không cho vào nhà rồi đóng cửa lại. Lúc này, bà H’ Bếc kéo tấm ván để vào thì bị Y Cáo dùng súng bắn 1 phát vào mông.



Sau khi sự việc được trình báo và công an xã tới nhà thì Y Cáo mới chịu mở cửa.

Theo Dân trí