Thấy công an, hai nhóm giang hồ vứt lại hai xế hộp ở bên đường, cầm hung khí chạy thoát thân.

Chiếc Porsche màu trắng bị bỏ lại bên đường

Công an Hải Dương lập biên bản ghi nhận hiện trường.

13h ngày 25/6, gần bến xe buýt phía tây thành phố Hải Dương, 2 ôtô biển số Hải Dương và Quảng Ninh rượt đuổi nhau trên đường Thanh Bình, rồi đột ngột dừng lại.Gần chục người từ hai xe lao ra, cầm dao phớ, gạch đá xông vào ẩu đả. Nhóm thanh niên đi xe bán tải màu xanh mang biển số Quảng Ninh bị yếu thế hơn nhóm đi Porsche nên "bỏ của chạy thoát thân". Chiếc xe bán tải bị nhóm đối thủ dùng vật sắc nhọn đâm thủng lốp trước bên ghế lái.Sau ít phút, cả 2 nhóm chạy bộ bỏ trốn khi thấy công an xuất hiện. Nhiều nhân chứng cho biết, những người tham gia ẩu đả đa phần đều có hình xăm trổ.Nhà chức trách biết đã tạm giữ một số người liên quan. Chủ chiếc Porsche trú tại thành phố Hải Dương bị mời đến trụ sở công an làm việc.Nguyên nhân hỗn chiến được Công an thành phố Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh làm rõ.