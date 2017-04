Công an Q.10, TP.HCM cho biết, hiện đang truy bắt 1 nhóm giang hồ gốc Bắc hoạt động tín dụng đen, vừa tấn công làm 2 người dân bị thương trên địa bàn, trong đó có 1 người là thương binh.

Thương binh Tô Thanh C bị nhóm giang hồ truy sát, đâm gục tại nhà riêng

Bước đầu Công an tạm giữ nghi can Hoàng Ngọc Tiến (SN 1995, quê TP.Hà Nội, tạm trú Q.2) để phục vụ điều tra. Công an cũng giám sát 1 đối tượng khác đang bị thương nặng, điều trị tại bệnh viện.

2 nạn nhân khác bị thương trong vụ truy sát này là ông Tô Thanh C (SN 1964, là thương binh 3/4) và Tô Chung L (SN 1985, là cháu của ông C, cùng ngụ Q.10).

Theo điều tra sơ bộ, trước đây người em gái của ông C, là bà Đặng Thị Tuyết V (SN 1972, ngụ Q.10) có vay mượn của nhóm Tiến số tiền 7 triệu đồng. Tuy nhiên, bà V không thanh toán nợ nần và gần đây rời khỏi địa phương.

Nhóm của Tiến từng nhiều lần đến nơi ở của bà V trong hẻm 457 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.13, Q.10 để đòi tiền nhưng không gặp. Sau đó nhóm của Tiến buộc ông C phải trả nợ thay cho bà V. Ông C không đồng ý thì nhóm này liên tục uy hiếp, đe dọa.

Nhóm đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện cho ông C. Thậm chí, gia đình cho biết có 3 lần, các đối tượng giấu mặt nghi là nhóm của Tiến đã tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà ông C vào ban đêm.

Mới đây nhất, 22h đêm 2/4 nhóm của Tiến gồm 6 đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy tìm đến nhà ông C trong hẻm 457 đường Cách Mạng Tháng Tám tiếp tục gây áp lực đòi tiền. Nhóm này lại truy hỏi bà V nhưng ông C cho biết, bà này đã dọn đi đâu ông không rõ.

Lập tức nhóm của Tiến dùng roi điện, mã tấu tự chế lao vào tấn công làm ông C gục tại chỗ, thương tích nặng. Nghe tiếng truy hô, cháu của ông C, là anh L từ trong nhà chạy ra ứng cứu, can ngăn...cũng bị nhóm của Tiến chém gục tại hiện trường.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an P.12, Q.10 đã có mặt, vây bắt được Tiến, thu giữ nhiều hung khí là mã tấu, roi điện. Các đối tượng còn lại tháo chạy.

Qua đấu tranh nhanh từ Tiến, công an Q.10 phối hợp cùng Công an P.13 tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng ngay trong đêm.

Tại nhà Tiến lúc này có 3 đối tượng ẩn náu, khi thấy công an ập vào đã tìm cách nhảy lầu thoát thân. Trong đó 2 đối tượng đã bỏ trốn, còn 1 đối tượng không may ngã từ trên cao xuống, bị thương nặng, được công an đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ việc.