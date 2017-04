Ngày 2/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã làm rõ Lý Văn Sềnh (36 tuổi), trú tại thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái, dùng súng bắn người xảy ra tại xã Đà Vị, huyện Na Hang.

Đối tượng Sềnh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Lý Văn Sềnh nghi ngờ anh Lý Văn Xuân (31 tuổi), ở cùng thôn dùng bùa làm hại gia đình mình dẫn đến lợn, trâu bị ốm, chết nên đã nảy sinh ý định giết anh Xuân để trả thù.

Sềnh mang khẩu súng tự chế đã mua từ trước đến nấp trong bụi cây ven đường thuộc xã Đà Vị, với mục đích chờ Xuân đi qua để bắn chết. Một lát sau, Sềnh thấy anh Xuân đi xe máy ngang qua nhưng đã bắn hụt. Sợ bị phát hiện, anh ta chuyển vị trí cách đó khoảng 400m hòng trả thù bằng được anh Xuân.

Sau đó, Sềnh tìm hiểu biết được Xuân đi sửa tivi cho gia đình anh Thái tại thôn Khau Pồng, xã Yên Hoa, huyện Na Hang. Sau khi sửa ti vi xong, anh Xuân ở lại ăn cơm và uống rượu cùng gia đình anh Thái. Do uống quá chén nên anh Xuân ra về trong tình trạng không tỉnh táo.

Nhận định anh Xuân sẽ phải về ngang qua chỗ cất giấu súng, Sềnh lại tiếp tục phục kích và lên đạn chờ anh Xuân đi qua. Đúng lúc này, Sềnh phát hiện “kẻ thù” liền ngắm súng hướng vào người Xuân bóp cò.

Bị trúng đạn, anh Xuân điều khiển xe máy lảo đảo lao xuống rãnh nước. Không dừng lại ở đó, Sềnh cầm súng tiếp tục bắn vào người nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Rất may cho Xuân được người dân kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và qua cơn nguy kịch. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định và bắt giữ kẻ gây án là Lý Văn Sềnh. Khi bị bắt, Sềnh khai nhận gây án xong đã bẻ gãy đôi khẩu súng tự chế vứt tại bìa rừng.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lý Văn Sềnh về hành vi “Giết người”.