TPO - Người đàn ông mà vợ loan báo mất tích vừa được phát hiện đã bị giết cách đây 2 tháng và bị chôn xác trong vườn cà phê.

Dẫn giải nghi can đến nơi chôn xác phi tang.

Ngày 16/2, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cùng chính quyền địa phương huy động lực lượng bảo vệ hiện trường vụ chôn xác phi tang tại thôn An Bình, xã Lộc An, Bảo Lâm.

Thông tin ban đầu, khoảng giữa tháng 12/2016, khi anh Hành (trú tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) đi làm vườn tại xã Lộc Đức (huyện Bảo Lâm) thì bị Đức giết hại.

Theo khai nhận của Đức với cơ quan điều tra, sau khi gây án đã vùi thi thể nạn nhân trong vườn cà phê ở xã Lộc Đức.

Thế nhưng đến đêm hôm sau lại đào xác lên mang sang xã Lộc An chôn giấu để tránh bị phát giác.

Công an huyện Bảo Lâm dẫn giải nghi can Nguyễn Thành Đức đến nơi mà đối tượng khai nhận đã chôn xác nạn nhân.