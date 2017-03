TPO - Khi đang ở trong đám giỗ cha, người đàn ông bị truy nã hành vi giết người 16 năm trước bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Đối tượng Ngọc tại cơ quan công an.

Ngày 12/3, Công an thị xã Tân Uyên đang tạm giữ Hoàng Văn Ngọc (64 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi giết người. Ngọc là nghi can sát hại ông Phan Văn Kiệt và bị truy nã về hành vi giết người cách đây 16 năm.

Cơ quan công an cung cấp, vào tháng 12/2001, Hoàng Văn Ngọc cùng ngồi nhậu với một số người bạn tại quán ăn thuộc ấp 3, xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên.

Quá trình nhậu, giữa Ngọc và bạn nhậu xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Bực tực, Ngọc sau đó đã lấy mã tấu dài khoảng hơn 60cm chém tới tấp vào những người ngồi nhậu cùng.

Ông Phan Văn Kiệt không chạy kịp nên bị Ngọc chém nhiều nhát vào đầu, tử vong tại chỗ. Gây án xong, nghi can bỏ trốn. Cơ quan công an xác định Ngọc là nghi can gây ra vụ việc và đã ra quyết định truy nã vào năm 2002.

Sau 15 năm lẩn trốn, mới đây Ngọc về nhà dự đám giỗ cha ruột thì bị Phòng cảnh sát truy nã ập vào bắt giữ.