TPO - Ngày 'Cá tháng tư', ông B gọi điện vào đường dây nóng của UBND thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) báo tin rằng bị cướp xe máy tại Trung tâm thương mại Bà Rịa, với ý định trêu đùa.

UBND thành phố Bà Rịa vừa giao cơ quan Công an thành phố xử lý trường hợp ông Trương Quốc B. (38 tuổi, trú tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) về hành vi báo tin giả.

Vào ngày 1/4, một người đàn ông đã gọi điện đến đường dây nóng của thành phố báo tin bị cướp xe máy ở Trung tâm thương mại TP Bà Rịa. Tuy nhiên, cơ quan công an sau khi vào cuộc điều tra, xác minh khẳng định không có vụ cướp như tin báo.

Từ biển số xe do người gọi điện cung cấp, cơ quan công an xác định người báo tin là ông Trung Quốc B. Ông này báo tin bị cướp với ý định trêu đùa trong ngày "Cá tháng tư".

Đến nay, việc xử lý hành vi báo tin giả của ông B vẫn chưa được cơ quan chức năng tiến hành do ông này không có mặt tại địa phương. Do đó, UBND thành phố Bà Rịa giao cơ quan công an khẩn trương tìm ông B để xử lý nghiêm nhằm ngăn ngừa những trường hợp tương tự.

Theo Khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội... hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được sẽ bị phạt tiền từ 500 - 1 triệu đồng.