TPO - Thay vì chấp hành khi bị lực lượng công an kiểm tra do không đội mũ bảo hiểm, các đối tượng chửi bới rồi xông vào đánh khiến các chiến sĩ công an bị thương…

Các đối tượng đánh đấm, kẹp cổ... các chiến sĩ. Ảnh cắp từ clip. Ngày 29/6, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã bắt khẩn cấp 3 nam thanh niên đánh các chiến sĩ công an để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 3 chiến sỹ công an trong lúc làm nhiệm vụ đã bị 3 người đàn ông lao vào đánh đập trên một con phố. Các thanh niên dùng tay kẹp đầu, đạp đấm… các chiến sĩ đồng thời chửi bới, lăng mạ họ. Ngược lại, lực lượng công an chỉ cố khuyên bảo người dân không được dùng vũ lực và bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Đây là các chiến sĩ thuộc Công an phường Minh Khai (TP Hà Giang, Hà Giang). Khi đó, họ đang làm nhiệm vụ thì phát hiện các thanh niên không đội mũ bảo hiểm nên tiến hành dừng xe để kiểm tra theo quy định. Đáp lại, các thanh niên không chấp hành mà chửi bới rồi xông vào đánh tổ công tác khiến các chiến sĩ công an bị thương, phải đi bệnh viện điều trị. Công an tỉnh Hà Giang cho biết thêm, cả 3 thanh niên đều là người trong tỉnh. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ sự việc và tiến hành các thủ tục tố tụng ban đầu.