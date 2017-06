Tại cơ quan công an, Vinh thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình đối với con gái ruột. Ngoài ra, Vinh cũng thừa nhận, đã hiếp dâm con gái trong suốt 3 năm trời.

Ngôi nhà mới xây của Vinh

Ngày 27/6, một đại diện Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đào Văn Vinh, sinh năm 1976, trú tại thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh về tội hiếp dâm.



Nạn nhân không phải ai khác chính là con gái ruột của Vinh là cháu Đ.T. D sinh năm 2000. Vị đại diện công an huyện Đông Anh cho biết, tại cơ quan công an Vinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình đối với cháu D. Ngoài ra, Vinh cũng thừa nhận, đã hiếp dâm con gái ruột trong suốt 3 năm trời.



“Sau khi nhận được đơn tố cáo của vợ Vinh là chị D, chúng tôi đã tiến hành bắt Vinh ngay lập tức. Tuy nhiên, hiện nay, đối tượng đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi chưa thể cũng cấp thông tin cụ thể”, vị đại công an huyện Đông Anh cho biết thêm.

Theo báo VietNamNet, sự việc xảy ra trong nhiều năm, từ khi cháu D. mới học lớp 8. Sau này người mẹ phát hiện, can ngăn thì bị chồng bạo hành nên đã đứng đơn tố cáo.