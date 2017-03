TPO - Có 1 mảnh đất nằm giữa trung tâm thủ đô nhưng được bán cho 2 đơn vị khác nhau tại 2 phiên đấu giá khác nhau. Trong đó, có 1 đơn vị được cấp sổ đỏ ngay cả khi toà án đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Chiều 23/3, sau 2 ngày xử phúc thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên huỷ bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm của TAND quận Hoàn Kiếm trong vụ tranh chấp đất vàng số 3, Đặng Thái Thân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ việc, hiện có 5 đơn vị liên quan mảnh đất số 3, Đặng Thái Thân gồm Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia (TTKTTV), Cty CP Đấu giá Thành An, Cty CP Tập đoàn Việt Trung, Cty CP Đấu giá Bắc Trung Nam và Cty TNHH sản xuất thương mại Thịnh Vượng.

Khu đất số 3, Đặng Thái Thân.

Trước đó, năm 2014, Bộ Tài chính có quyết định thu hồi trụ sở văn phòng của TTKTTV nhằm bán đấu giá thu hồi vốn nhà nước. Trung tâm này giao cho Ban quản lý các dự án khí tượng Thủy văn (BQL) tổ chức thực hiện việc đấu giá.

Ngày 7/5/2015, BQL ký hợp đồng bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 0705 với Cty Thành An. Mục đích sử dụng là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, giá khởi điểm là hơn 95,4 tỷ đồng, thời gian sử dụng đất 50 năm.

Hai bên đã xây dựng kế hoạch, thông báo, quy chế bán đấu giá, trong đó có nội dung thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá từ 14h00 - 16h00 ngày 14/5/2015 tại trụ sở Cty Thành An. Tuy nhiên, do Thành An chỉ mở bán trong thời gian ngắn nên nhiều người không mua được hồ sơ.

Cho rằng bên tổ chức hạn chế khách hàng, BQL gửi văn bản đến Cty Thành An yêu cầu tiếp tục bán hồ sơ. Đáp lại, Thành An không đồng ý dẫn tới việc TTKTTV có văn bản thông báo hủy hợp đồng đã ký.

Ngày 22/5/2015, TTKTTV có công văn yêu cầu Thành An tạm thời dừng việc thực hiện hợp đồng đã ký để cơ quan này xin ý kiến của Bộ Tư pháp. Sau đó, Bộ Tư pháp có công văn trả lời rằng quy trình thực hiện bán hồ sơ đấu giá của Thành An là phù hợp với quy định hiện hành.

Theo trình tự, ngày 10/10/2015, Công ty Thành An tổ chức phiên đấu giá với 4 khách hàng có đủ điều kiện. Cty Việt Trung đã trúng với giá đấu là 100,4 tỷ đồng. Khách hàng trúng thầu và Thành An có gửi văn bản đề nghị TTKTTV bàn giao giấy tờ liên quan tài sản nhưng không nhận được sự hợp tác.

Trong khi đó, TTKTTV lại ký hợp đồng bán đấu giá khu đất số 3, Đặng Thái Thân với Cty Bắc Trung Nam. Tại phiên đấu giá ngày 30/1/2016 do Bắc Trung Nam tổ chức, Cty Thịnh Vượng trúng thầu với giá đấu 120 tỷ đồng.

Biết việc, Cty Thành An đã khởi kiện TTKTTV ra TAND quận Hoàn Kiếm. Bản án sơ thẩm ngày 7/11/2016 đã tuyên TTKTTV và BQL phải bàn giao giấy tờ cơ sở nhà đất số 3 Đặng Thái Thân cho Cty Việt Trung.

Đồng thời, toà tuyên hủy hợp đồng bán đấu giá giữa văn phòng TTKTTV và Cty Bắc Trung Nam, hủy kết quả bán đấu giá ngày 30/1/2016, áp dụng biện pháp khẩn cấp với tài sản số 3 Đặng Thái Thân. Không đồng ý, TTKTTV, BQL, Cty Thịnh Vượng cùng kháng cáo đề nghị hủy án sơ thẩm.

Đặc biệt, Cty Thịnh Vượng cho biết, đơn vị này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 3 Đặng Thái Thân vào tháng 8/2016 vì vậy, giao dịch của Thịnh Vượng với TTKHTV được pháp luật bảo vệ.