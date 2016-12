Theo thông tin từ cơ quan công an, quá trình hai nhóm thanh niên xô xát, ẩu đả, một thanh niên vào can ngăn đã bị chém tử vong.

Hiện trường vụ việc

Ngày 23/12, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ xô xát khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương trên địa bàn huyện.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra khoảng 15h30 chiều 22/12, tại khu vực gần sân vận động huyện Phúc Thọ. Xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, hai nhóm thanh niên đã lao vào xô xát, ẩu đả.

Quá trình hai nhóm hỗn chiến, một nam thanh niên bị chém tử vong tại chỗ, hai thanh niên khác bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Cơ quan công an xác định, nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn L. (SN 1988, trú tại thị trấn Phúc Thọ). Hai người bị thương là Phan Văn V. (SN 1992, ở xã Long Xuyên) và Nguyễn Quang C. (SN 1993 ở xã Thọ Lộc, Phúc Thọ).

Bước đầu, Công an huyện Phúc Thọ xác định, anh Nguyễn Văn L. là người vào can ngăn bạn đánh nhau.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.