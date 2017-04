Tin lời 2 đối tượng gọi điện thoại xưng danh là người của cơ quan Công an và Viện kiểm sát và nói bà V. (74 tuổi) có liên quan đến đối tượng mua bán ma tuý đang được cơ quan điều tra làm rõ, bà V. đã nộp vào tài khoản cho chúng 1 tỉ đồng.

Theo trình báo của bà V. chiều 21/4, bà V., (74 tuổi, trú phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) có nhận được điện thoại của 1 người (chưa rõ danh tính) thông báo về việc bà có nợ cước điện thoại viễn thông.

Sau đó, người này nối máy điện thoại cho bà để nói chuyện với 2 người xưng danh là Công an và người phụ nữ kia tự xưng làm ở Viện KSND thông báo việc bà V. có liên quan đến đối tượng ma túy ở Quảng Ninh đang bị cơ quan CSĐT làm rõ.



2 đối tượng này đã yêu cầu bà V. chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp. Nếu sau này, cơ quan điều tra làm rõ mà bà V. không có liên quan gì thì sẽ trả lại.



Đến hơn 16h chiều cùng ngày, bà V. đã chuyển 1 tỷ đồng cho đối tượng thông qua một ngân hàng chi nhánh Thái Hà. Qua kiểm tra, số tiền trên đã bị rút hơn 500 triệu đồng.



Hiện vụ việc đang được Công an quận Đống Đa điều tra, làm rõ.