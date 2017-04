TPO - Cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra ngày 2/4 ở xã Thạch Bằng. Nạn nhân trong vụ việc là Trưởng Công an xã Thạch Bằng, ông Nguyễn Văn Giáp.

Tài sản của gia đình ông Giáp bị các đối tượng kéo đến đập phá.

Ngày 13/4, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra ngày 2/4 ở xã Thạch Bằng. Nạn nhân trong vụ việc là Trưởng Công an xã Thạch Bằng, ông Nguyễn Văn Giáp.

Như Tiền Phong phản ánh, khoảng 21h ngày 2/4, tổ công tác của Công an huyện Lộc Hà, Công an xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) gồm 4 đồng chí thực hiện kế hoạch nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Khi đến địa điểm quán cà phê SH thuộc thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng, bị khoảng 50 đối tượng là thanh niên bao vây, chặn đánh. Dù tổ công tác đã tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, không bị kích động, nhưng các đối tượng không chấp hành, tiếp tục vây đánh gây thương tích cho một cán bộ Công an huyện Lộc Hà.

Một số đối tượng đã gọi điện về giáo xứ Trung Nghĩa (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà), giáo họ Kim Đôi, Trung Cự (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) xuyên tạc Công an đánh người. Các xứ họ đạo đã rung chuông nhà thờ, tập hợp giáo dân kéo ra bao vây nhà đồng chí Nguyễn Văn Giáp - Trưởng Công an xã Thạch Bằng đập phá tài sản, đánh người nhà anh ông Giáp, sau đó kéo đến UBND xã Thạch Bằng gây sức ép đòi xử lý đồng chí Giáp. Đến 23h cùng ngày, có khoảng 70 đối tượng kéo lên trụ sở Công an huyện Lộc Hà.

Căn cứ vào đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Giáp và kết quả điều tra cơ quan điều tra, ngày 13/4, Cơ quan CSĐT huyện Lộc Hà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản' điều 143 bộ luật Hình sự để điều tra xử lý.

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, vào ngày 3/4.