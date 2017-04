Bị triệu tập tới trụ sở công an phường do nghi tưới xăng đốt nhà, Việt hất chai nước, to tiếng, đấm vào ngực hai cán bộ làm nhiệm vụ.

Ngày 13/4, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Duy Việt (26 tuổi) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Ngày 2/4, tại phường Hoàng Văn Thụ xảy ra vụ tưới xăng đốt khu nhà trọ trên đường Hoàng Mai, nhà chức trách nghi ngờ Việt là thủ phạm nên triệu tập. Trong lúc làm việc tại Công an phường, cơ quan điều tra cáo buộc Việt đã chai nước hắt vào các cảnh sát, đấm trúng ngực hai người. Dù bị khống chế, Việt tiếp tục to tiếng.

Theo VnExpress