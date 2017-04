Trong lúc phó công an xã cùng đồng nghiệp lập biên bản người vi phạm luật giao thông, Tài bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào hai người.

Ngày 18/4, Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) có quyết định khởi tố, tạm giam Danh Tài (23 tuổi, ngụ xã Định Hòa) về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là hai công an ở xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao.

Theo cơ quan điều tra, tối 13/4, anh Trần Thuận Đông (Phó Công an xã Thủy Liễu) và công an viên Bùi Văn Dững phát hiện Tài chạy xe máy vi phạm luật giao thông. Thanh niên này bị cán bộ làm nhiệm vụ lập biên bản xử lý hành chính tại ấp Hòa An.

Trong lúc anh Đông đang ghi biên bản, Tài bất ngờ rút dao đâm anh này 4 nhát. Hung thủ sau đó đâm anh Dững 4 nhát rồi bỏ trốn.