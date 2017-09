Hai công nhân bị đồng nghiệp đoạt mạng ở Phú Quốc

Lãnh đạo Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết tối 1/9, tại thị trấn An Thới xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đang tung lực lượng truy bắt nghi can đâm chết hai người rồi bỏ trốn.



Ông Phan Quốc Thới, Chủ tịch UBND thị trấn An Thới, cho biết nạn nhân và nghi can đều là công nhân làm việc cho công trình xây dựng của một dự án du lịch nghỉ dưỡng lớn tại địa phương. Trong lúc nhậu, những người này xảy ra mâu thuẫn và nghi can đã đâm chết hai đồng nghiệp.

Theo lãnh đạo Công an thị trấn An Thới, khu vực xảy ra án mạng là khu phố 6, ven đường Dương Đông - An Thới. Đối với tên, tuổi nghi can thì đơn vị này từ chối cung cấp thông tin cho phóng viên Zing.vn.



Một số người dân gần hiện trường cho biết hai nạn nhân quê An Giang bị đâm và chém gục trên vỉa hè đường, gần nhà trọ họ ở. Sau khi gây án, nghi can bỏ trốn trong đêm.

Theo Zing