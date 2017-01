TP - Ngày 15/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa bàn giao hai đối tượng: Đặng Huy Thanh (SN 1975, trú tổ 10, khối 9, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Đặng Văn Long (SN 1988, trú tại Thanh Nhật, Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) cho Công an TP Hà Nội và Bộ Công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thông qua trao đổi công hàm, Công an Quảng Tây (Trung Quốc) đã bắt giữ, trao trả 2 đối tượng truy nã nguy hiểm trên cho Công an tỉnh Lạng Sơn tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Theo tài liệu điều tra, Thanh vận chuyển 20 bánh ma túy qua địa bàn tỉnh Hòa Bình và đã bị Công an Hà Nội phát hiện. Trong lúc bị vây bắt, Thanh đã tung 2 quả lựu đạn về phía lực lượng công an và trốn chạy. Long tham gia đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Cao Bằng. Khi đường dây ma túy bị bóc gỡ, cả hai đã chạy trốn sang Trung Quốc.