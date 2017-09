Hải Dương: Bắt tại trận Bí thư, Chủ tịch xã đánh bạc

Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang Nguyễn Tiến Tầng xác nhận 6 người gồm lãnh đạo và cán bộ xã Vạn Phúc đã bị bắt giữ, khởi tố về tội Đánh bạc. Chính quyền huyện Ninh Giang đã thi hành các quyết định kỷ luật về mặt Đảng và cách hết các chức vụ liên quan đối với 6 cán bộ này. Trong số cán bộ bị bắt có Bí thư và Chủ tịch xã Vạn Phúc.Trước đó, vào trưa 5/9, Công an huyện nhận được thông tin một nhóm cán bộ xã Vạn Phúc đang tổ chức đánh bạc ngay tại trụ sở. Khi lực lượng công an huyện tới, một số người đã bỏ chạy, tuy nhiên đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.Ngày 7/9, Công an huyện Ninh Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đánh bạc đối với nhóm cán bộ xã Vạn Phúc.6 cán bộ bị bắt gồm: ông Phạm Phú Khơi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; ông Phạm Văn Chuộng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; ông Phạm Khắc Thả, Chủ tịch MTTQ; ông Trần Văn Giới, cán bộ văn phòng; ông Phạm Hữu Khiêm, cán bộ đài truyền thanh và ông Nguyễn Bách Thuấn, cán bộ địa chính - xây dựng.Theo ông Tầng, sau khi có buổi làm việc và nghe báo cáo của Công an huyện, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện đã đi tới thống nhất việc quyết định xử lý kỷ luật về Đảng và cách chức 6 cán bộ này.Hiện nay, xã Vạn Phúc đang xảy ra tình trạng thiếu cán bộ. Phó bí thư và Phó chủ tịch xã hiện đang phải kiêm nhiệm một lúc nhiều vị trí.

Theo VietNamNet