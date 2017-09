Hai người thương vong vì 'ghen tức' mời bia thiếu nữ ở quán bar

Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thảo (25 tuổi), Vương Xuân Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Khánh (28 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàng (22 tuổi) về hành vi Giết người.



Theo cơ quan điều tra, đêm 1/9 bốn nghi can cùng nhóm bạn tới quán bar tại đường An Dương Vương, thành phố Vinh. Khi Văn Hoàng và Xuân Hoàng cầm bia sang một bàn có ba cô gái để cụng ly làm quen thì hai nam thanh niên trong nhóm của Nguyễn Quang Hậu ngồi bàn bên cạnh tỏ thái độ không hài lòng.

Nghe Văn Hoàng quay về bàn mách chuyện, Thảo đáp: "Nhìn đểu thì lát nữa ta đánh".



Hơn 22h, Thảo cùng đồng bọn đứng rình ở cửa quán, đợi nhóm Hậu đi ra. Cảnh sát cáo buộc, sau vài lời đối đáp, hai nhóm lao vào ẩu đả. Anh Hậu bị Thảo đá ngã ra đường, cầm gậy tấn công liên tiếp khiến tửng vong tại chỗ. Một người nhảy vào đỡ đòn cho Hậu cũng bị thương nặng.



Do Văn Hoàng là quân nhân, Công an Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ chuyển toàn bộ vụ án cho cơ quan điều tra của quân đội thụ lý.

