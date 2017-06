Sau mâu thuẫn trên đường, hai nhóm lao vào ẩu đả dẫn đến một thanh niên tử vong, một người bị thương nặng.

Ngày 28/6, Công an Đồng Nai bắt giữ Bùi Nguyễn Đức Duy (23 tuổi, quê Bình Định) cùng 3 thanh niên khác để điều tra hành vi Giết người. Nhóm nghi can liên quan trực tiếp đến hai thanh niên gục trên Quốc lộ 51.



Theo điều tra ban đầu, khuya 11/6 Duy cùng 3 người bạn đi trên hai xe máy từ huyện Long Thành về TP Biên Hòa. Khi đến gần UBND xã An Phước, họ gặp Nguyễn Minh Quân (28 tuổi) chở hai người đi cùng chiều lạng lách, la hét.



Nhóm Duy đuổi theo định "nói chuyện phải trái" thì bị Quân đạp ngã xe rồi bỏ chạy. Đến gần Khu công nghiệp Long Đức, hai nhóm bắt kịp nhau, lao vào ẩu đả khiến Quân bị đâm nhiều nhát, tử vong; người bạn đi cùng bị thương.



"Qua điều tra cho thấy vụ án mạng xảy ra một phần lỗi của nhóm nạn nhân. Họ đang trên đường đi mua ma túy đá sử dụng, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, la hét, thách thức người đi đường", cảnh sát nói.

Theo VnExpress