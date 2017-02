TPO - Sau khi đóng giả thành hành khách, Dương và Bình lên xe cạy khóa lấy số tiền 6,1 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, hai đối tượng đã bị công an bắt giữ sau đó.

Hai đối tượng tại CQĐT.

Ngày 23/2, thông tin từ Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá, bắt giữ 2 đối tượng trộm 6 tỷ đồng tiền mặt của một hành khách gửi trên xe giường nằm tuyến Vinh - Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 15/2, chị Phạm Thị Miên (SN 1969, trú tại phường Hồng Sơn) đến gặp chị Trần Thị Hải Yến (SN 1973 trú tại xã Hưng Đông, TP. Vinh) - chủ xe khách Tuấn Thuỷ mang BKS: 37B-01961 chạy tuyến Vinh - Hà Nội để gửi đồ đi Hà Nội.

Lúc này, xe khách Tuấn Thuỷ đang đậu ở cây xăng Lệ Ninh (số 24 đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, TP. Vinh). Sau khi nhận đồ từ chị Miên, chị Yến bỏ bọc đồ này vào thùng đồ bí mật chứa hàng của nhà xe, được đặt sau ghế phụ xe. Khi ra đến Hà Nội, chị Yến tá hỏa phát hiện bọc đồ đã mất nên quay về trình báo sự việc lên công an Thành phố Vinh.

Qua bản tường trình của chị Miên và chị Yến, công an TP. Vinh biết được trong túi đồ có nhiều tiền ngoại tệ gồm: 220 nghìn USD, 600 nghìn bath Thái Lan, 921 nghìn Yên Nhật, 669 nghìn đô Đài Loan. Tổng trị giá số tiền trên là 6,1 tỷ đồng.

Số tiền hơn 6 tỷ đồng mà hai đối tượng đã trộm trên xe khách.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an TP. Vinh lập chuyên án mang bí 172k để đấu tranh làm rõ.

Qua điều tra, công an xác định được 2 đối tượng là Cao Ngọc Dương (SN 1989), trú tại khối Tân Phượng, Vinh Tân, TP. Vinh và Nguyễn Thanh Bình (SN 1984), trú tại khối 9, Trường Thi, TP. Vinh, là hai đối tượng tình nghi.

Ngày 17/2, Công an TP. Vinh đã tiến hành bắt giữ Cao Ngọc Dương tại nhà. Đến 14h ngày 19/2, Công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thanh Bình khi y đang trốn tại Hà Nội.

Tại CQĐT, Dương và Bình khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khi thấy xe khách Tuấn Thuỷ đậu tại cổng ga Vinh, Dương và Bình đóng giả làm khách rồi lên xe. Sau đó, cả 2 cạy tủ sắt lấy bọc tiền rồi xuống xe và tẩu thoát.

Khám xét tại nhà các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ được gần toàn bộ số tiền là vật chứng của vụ án.