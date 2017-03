Bị Cục An ninh mạng lần ra tung tích, hai thiếu niên ở TP HCM và Đồng Nai khai tổ chức tấn công website nhiều sân bay trong những ngày qua vì muốn thể hiện, khoe thành tích trong giới hacker.

Lời cảnh báo của tin tặc trên website sân bay Tân Sơn Nhất.

Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho hay hacker tấn công website của nhiều sân bay trong những ngày qua được xác định là hai thiếu niên ở TP HCM và Đồng Nai.Trong số này, một người khai thác lỗ hổng bảo mật và tấn công, xâm nhập website của Sân bay Tân Sơn Nhất. Người còn lại tấn công website của các sân bay Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá, Tuy Hòa.Hai thiếu niên khai muốn khám phá, thể hiện, khoe khoang thành tích trong giới hacker nên đã có hành động trên. Các em hối lỗi, cam kết không tái phạm.Cục An ninh mạng phối hợp với Công an TP HCM xử lý hành chính hai thiếu niên; giao gia đình quản lý, giáo dục.Trong các ngày 8, 9, 10/3/2017, website của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng một loạt website của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá, Tuy Hòa bị tấn công thay đổi giao diện, để lại thông báo của tin tặc.Theo Cục Hàng không, tin tặc không đánh cắp dữ liệu, không thể hiện mục đích phá hoại hệ thống thông tin mà chỉ để lại lời nhắc về lỗ hổng bảo mật của trang web.