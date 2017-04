Sáng 16/4, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) xác nhận vừa ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tổ chức đua xe trái phép.

Hàng chục xe máy bị lực lượng công an tạm giữ

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 15/4, Công an quận Hải Châu nhận được phản ánh của người dân về việc đang có một nhóm gồm hàng chục thanh niên tụ tập nhiều xe máy trước Cung thể thao Tiên Sơn (đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), rú ga, nẹt pô gây ồn ào, mất trật tự.Nhận định nhóm thanh niên này có dấu hiệu chuẩn bị tổ chức đua xe trái phép, hàng chục cán bộ chiến sỹ thuộc Cảnh sát trật tự Công an quận Hải Châu, Đội Cảnh sát Giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát 113 Phòng Cảnh sát Trật tự (PC64B) Công an TP Đà Nẵng đã lập tức đến hiện trường để tổ chức ngăn chặn.Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 22 xe gắn máy và đưa 27 thanh thiếu niên về trụ sở để lấy lời khai. Hiện nhóm thanh niên này đã được cho gia đình bảo lãnh về nhà...Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.