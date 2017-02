Là con nghiện "hàng đá" thâm niên, sau khi “cắn đá”, Huy nảy sinh ý định cướp taxi chạy lên Vũng Tàu thăm mẹ nuôi...

Đối tượng Huy (thứ 2 từ trái qua), bị các trinh sát Hình sự đặc nhiệm bắt giữ

Lúc 6h30, ngày 23/3, các trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm (Phòng CSHS), Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ) Công an TP Cần Thơ, đã di lý đối tượng Lê Huy (21 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang), từ huyện Cai Lậy (Tiền Giang) về đến Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ để làm việc.

Trước đó, lúc 0h15, ngày 23/2, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có một đối tượng cướp taxi BKS 67A-046.01 trên địa bàn quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đang bỏ chạy về hướng quận Ninh Kiều.

Ngay lập tức, các trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm, Đội tuần tra dẫn đoàn triển khai lực lượng chặn bắt. Khi phát hiện xe nghi phạm đi trên đường Nguyễn Văn Linh hướng lên cầu Hưng Lợi, lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng nhưng lái xe tăng ga bỏ chạy về hướng Hậu Giang.

Lực lượng trinh sát tiến hành truy đuổi, khi đến Trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, đối tượng quay đầu xe chạy về hướng TP Hồ Chí Minh. Khoảng 20 CBCS (Đội Hình sự đặc nhiệm, Đội tuần tra dẫn đoàn) bám sát nghi phạm, đồng thời, điện cho lực lượng CSGT Công an Tiền Giang hỗ trợ.

Trung úy Trần Minh Hoàng, Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn cho biết, tốc độ truy đuổi có lúc lên đến 120km/h. Đối tượng ngoan cố không dừng xe. Khi đến xã Phú An, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), đối tượng tấp xe vào lề, giật chìa khóa xe ném đi, rồi tông cửa lao vào vườn cùa nhà dân ven đường bỏ trốn.

Các lực truy đuổi từ Cần Thơ phối hợp với các lực lượng của Công an Tiền Giang, tổ chức vây bắt đối tượng. Đến 5h20 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được nghi can Huy, khi y đang lẩn trốn tại bụi rậm gần nhà dân ven đường.

Theo lời tường trình của anh Võ Thành Thân (32 tuổi, là tài xế hang taxi Sao Đỏ), lúc 23h30, ngày 22/2, anh nhận điện từ tổng đài báo đón khách trên đường Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên để đi sân bay Cần Thơ.

Sau khi nhận khách, anh Thân chạy về Cần Thơ. Khi đến cầu Thơm Rơm (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), anh Thân dừng xe đi vệ sinh. Lúc này, Huy bước ra đánh mạnh vào sau gáy anh Thân, khiến anh này ngã xuống rãnh nước ven đường. Sau đó, Huy vọt lên cướp xe bỏ chạy về hướng quận Ninh Kiều như đã nói.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng Huy khai nhận, đã dùng “hàng đá” khoảng 6 năm nay. Tối 22/2, sau khi “cắn đá”, Huy nảy sinh ý định cướp taxi chạy lên Vũng Tàu thăm mẹ nuôi. Vụ việc được Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ điều tra làm rõ