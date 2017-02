Công an huyện An Dương đã bất ngờ đột kích quán karaoke New 5 Sao, có địa chỉ hoạt động tại thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng và bắt giữ hàng chục đối tượng đang sử dụng ma tuý tập thể.

18 đối tượng đang có bị hiện sử dụng ma túy tập thể Khoảng 3h sáng nay, ngày 25/2, công an huyện An Dương, TP Hải Phòng đã bất ngờ đột kích quán karaoke New 5 Sao, có địa chỉ hoạt động tại thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Quán này do bà Bùi Thị Hà, sinh 1975, trú tại Quán Toan, Hải Phòng làm chủ. Theo nguồn tin của trinh sát, thời gian gần đây các tụ điểm ăn chơi của Hải Phòng liên tục bị triệt phá, dân bay lắc có xu hướng dạt về các vùng quê. Quán karaoke nêu trên là một địa chỉ mà dân chơi Hải Phòng thường lui tới trong thời gian gần đây. Công an huyện An Dương đã bí mật cài cắm trinh sát theo dõi và nắm bắt tình hình. Đến 3h sáng nay, lực lượng công an huyện đã bất ngờ đột kích quán và yêu cầu được kiểm tra các phòng hát. Tại đây, các trinh sát đã kiểm tra phòng Vip 5, phát hiện có 18 thanh niên đang nhảy múa điên cuồng, có biểu hiện sử dụng ma túy tập thể. Tất cả 18 đối tượng này đã tạm thời được đưa về cơ quan công an để phục vụ điều tra. Qua kiểm tra trong 18 đối tượng có 9 đối tượng dương tính với chất ma túy.

