Đón xe từ trung tâm Sài Gòn ra vùng vắng vẻ, Duy dùng dây thừng siết cổ tài xế nhưng anh này vùng thoát được, kêu cứu và cùng người dân khống chế nghi phạm, giao cho công an.

Nghi can Duy bị bắt giữ

Đoạn dây dù dài hơn 2m, Duy dùng siết cổ tài xế taxi.

Nghi can Duy siết cổ tài xế taxi trong đêm nhưng không đạt được mục đích.

Công an quận 9, TP.HCM, cho biết, ngày 8/2 đã tạm giữ nghi can Bàn Văn Duy (SN 1997, ngụ huyện Sơn Đông, tỉnh Bắc Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.Theo thông tin ban đầu, 1h30 ngày 8/2 Duy đón taxi hãng Vinasun do tài xế Huỳnh Thanh Vũ (SN 978, ngụ huyện Cần Giờ) điều khiển chở từ trung tâm quận 1 về trường đại học Sư phạm Kỹ thuật, quận Thủ Đức. Trên đường đi, Duy yêu cầu tài xế Vũ chở đến gần cầu Sài Gòn để đón bạn. Nhưng khi Duy gọi điện thoại cho ai đó thì không thấy bạn xuất hiện.Tài xế Vũ có yêu cầu Duy thanh toán tiền taxi để về giao ca. Duy tiếp tục nhờ anh Vũ chở về quận Thủ đức để tìm bạn, mượn tiền trả tiền taxi.Khi xe vừa qua ngã tư Bình Thái, phường Phước Long B, quận 9, khoảng vài trăm mét thì bất ngờ từ phía sau Duy dùng đoạn dây dù dài hơn 2m, choàng vào cổ tài xế Vũ siết mạnh, giật về phía sau. Duy yêu cầu anh Vũ tấp xe vào lề.Khi xe dừng, anh Vũ chống cự lại, vùng thoát, bung cửa thoát ra ngoài và tri hô, kêu cứu. Nhiều người đi đường đã nghe tiếng kêu cứu liền bao vây, bắt giữ được đối tượng Duy bàn giao cho cơ quan Công an để điều tra, xử lý.