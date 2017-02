Khi đang trộm đồ thì Quảng bị chị VA phát hiện, truy hô, y liền dùng chòong sắt đập liên tiếp vào đầu hai mẹ con chị VA. Khi thấy cả hai bất động, Quảng đã thực hiện hành vi đồi bại với chị VA, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường...

Đêm ngày 21/1, trên địa bàn phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ án nghiêm trọng “Giết người, cướp tài sản và hiếp dâm”. Sau 18 ngày tích cực điều tra, truy xét Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được hung thủ gây án.

Sáng ngày 22/1, nhận tin báo tại phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ “Giết người, cướp tài sản và hiếp dâm”, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng vào cuộc.

Xác định là vụ án nghiêm trọng, lại xảy ra vào dịp giáp Tết, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét đối tượng.

Nạn nhân của vụ án là 2 mẹ con: Chị V.A, 31 tuổi và cháu V, 10 tuổi, bị đối tượng đánh nhiều nhát vào dầu gây thương tích nặng và cướp đi một nhẫn vàng tây, 1 điện thoại di động và khoảng 2,7 triệu đồng. Do 2 mẹ con chị VA ở khu vực vắng, nhà lại chỉ có 2 mẹ con nên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn...

Tại cơ quan Công an, Đới Văn Quảng khai nhận: Trưa ngày 21-1-2017, Quảng từ tỉnh Long An về Nam Định và nảy sinh ý định lên thăm đơn vị cũ (nơi Quảng tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 2010-2011).Đới Văn Quảng thực hiện lại hành vi phạm tội.Khoảng 19h cùng ngày, Quảng xuống xe khánh tại ngã ba Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, Quảng bắt taxi vào đơn vị cũ chơi nhưng đơn vị đóng cửa Qủang tiếp tục đi vào nhà người quen (từ năm 2011) nhưng không gặp.Trên đường đi ra, Đới Văn Quảng nhìn thấy ra hai mẹ con chị VA ở khu vực vắng Quảng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị VA. Quảng đi ra khu vực ngã ba gần nhà chị VA chờ đến đêm để thực hiện hành vi phạm tội.Khoảng 23h cùng ngày, Quảng đi đến nhà chị VA, thấy xung quanh vắng, không có người qua lại, y dùng thanh gỗ cạy cửa, đột nhập vào nhà chị VA, lục soát tài sản, lấy được một chiếc nhẫn vàng, 1 điện thoại di động và hơn 2 triệu đồng.Khi đang đóng cửa tủ để tẩu thoát thì bị chị VA phát hiện, truy hô, y liền dùng chòong sắt (thanh kim loại hình trụ, dài 50cm, có một đầu vát nhọn và một đầu vuông) đập liên tiếp vào đầu chị VA, làm chị VA bất động. Cùng lúc cháu V thức, Quảng tiếp tục dùng chòong đập liên tiếp cháu V 3 nhát. Khi thấy cả hai bất động, Quảng đã thực hiện hành vi đồi bại với chị VA, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường...Đới Văn Quảng là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên vắng mặt ở địa phương. Việc điều tra, làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây ra vụ án nghiêm trọng trên đã thể hiện sự quyết tâm, đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Thái Nguyên.