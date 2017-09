Hành trình truy bắt những 'sát thủ hoa cải' ở Hà Nội

Sử dụng vũ khí nóng để giải quyết những mâu thuẫn xã hội dường như đã trở thành một tiền lệ nguy hiểm của không ít những đối tượng giang hồ cộm cán. Tuy nhiên, với sự vào cuộc khẩn trương quyết liệt của lực lượng cảnh sát hình sự Hà Nội, những "sát thủ hoa cải" sớm hay muộn đều phải trả giá trước pháp luật về hành vi của mình…



1. Giữa tháng 8/2017 vừa qua, trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra một vụ nổ súng khiến dư luận nhân dân xôn xao. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 14 giờ ngày 18-8, anh Nguyễn Văn Mùi (25 tuổi, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ - là nhân viên tiệm sửa xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu) đang làm việc thì bất ngờ một đối tượng nam giới xông vào.



Trong tiệm lúc đó còn có anh Nguyễn Hoàng Long (48 tuổi, trú tại Mai Dịch, Cầu Giấy) đang chờ sửa xe. Đối tượng nam giới bất ngờ rút một khẩu súng bắn đạn hoa cải nhằm bắn vào người anh Long hai phát. Phát súng thứ nhất không nổ, phát thứ hai đã trúng vào ngực phải anh Mùi, khiến anh bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu. Sau đó, đối tượng đã nhanh chân lên xe của đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát.



Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng điều tra hình sự công an TP Hà Nội đã có mặt nhanh chóng tổ chức điều tra. Nhận thấy đây là một vụ giết người có tính chất nghiêm trọng, Ban chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự đã giao Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm làm chủ công, phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Tiệm sửa xe trên đường Hồ Tùng Mậu - nơi xảy ra vụ nổ súng hoa cải khiến một người thợ bị thương nặng.



Theo một chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, trên cơ sở lời khai của các nhân chứng và những dấu vết, chứng cứ thu được tại hiện trường, có thể khẳng định nhóm đối tượng thuộc loại giang hồ có số má. Hành động xả súng giữa thanh thiên bạch nhật cũng thể hiện tính chất vô cùng manh động, liều lĩnh. Tuy nhiên, việc điều tra truy bắt các đối tượng gặp nhiều khó khăn do chúng ra tay và tẩu thoát rất mau lẹ. Đồng thời qua rà soát có thể khẳng định nhóm đối tượng là người ngoại tỉnh, được thuê về Hà Nội gây án.



Các trinh sát, cán bộ điều tra Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm PC45 và Công an quận Cầu Giấy đã được tổ chức thành nhiều tổ công tác, tỏa ra nhiều địa phương như Phú Thọ, Hưng Yên, Hòa Bình… để rà soát. Sau nhiều giờ khẩn trương điều tra truy bắt, tổ công tác tại tỉnh Hòa Bình đã phát hiện một đối tượng có nhiều nghi vấn. Là một kẻ "oi khói", ít nhiều dính dáng đến các vụ cố ý gây thương tích, ma túy. Đồng thời nhân dạng của hắn cũng trùng khớp với những miêu tả của bị hại. Tuy nhiên, do đối tượng tàng trữ vũ khí nóng nên kế hoạch vây bắt được phân công một cách hết sức kỹ lưỡng.



Sáng ngày 20/8/2017, các trinh sát bất ngờ ập vào một ngôi nhà ở TP Hòa Bình tóm gọn đối tượng Đào Văn Tùng (28 tuổi, trú tại Lệ Xã, Tiên Lữ, Hưng Yên). Nhiều giờ đấu tranh tại cơ quan công an, Tùng đã phải khai nhận do mâu thuẫn trong làm ăn nên đã mang súng bắn đạn hoa cải để "dằn mặt" anh Long và gây ra thương tích cho anh Mùi.



Tiến hành mở rộng điều tra, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Tùng và hai đối tượng khác là Bùi Văn Hùng (32 tuổi, trú tại Yên Thủy, Hòa Bình) và Chu Văn Mạnh (30 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội). Các đối tượng bị khởi tố điều tra về 4 hành vi là giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.



Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 1 khẩu súng AK cưa báng, 1 hộp tiếp đạn cùng 33 viên đạn quân dụng dùng cho súng AK; 1 khẩu súng dài 53cm là súng gây án đã được cưa nòng; khoảng 900g ma túy tổng hợp, cùng một số tang vật có giá trị chứng minh tội phạm khác. Hiện vụ án đang được PC45 tiếp tục đấu tranh mở rộng và lập hồ sơ xử lý.



2. Còn nhớ rạng sáng ngày 29/4/2011 trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra một vụ nổ súng kinh hoàng khiến cho một cô gái tử vong. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991 trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội).



Một người dân có mặt tại hiện trường kể lại. Vào khoảng 12 giờ đêm ngày 28-4, khi anh đang có mặt ở ngõ 500 phố Xã Đàn thì bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vọng vào từ phía ngoài đường chính. "Khi vừa nghe thấy tiếng nổ, vì ở gần đó nên tôi đã chạy ra xem và bàng hoàng không tin vào mắt mình. Đó là một cuộc rượt đuổi kinh hoàng giữa một nhóm 4 xe máy gồm: 1 xe Air Blade, 1 xe Dream, 1 xe SH, 1 xe Wave và chiếc xe taxi hãng Thành Công mang biển kiểm soát 30M - 1857 theo hướng Kim Liên - ngã tư Ô Chợ Dừa.

Khi đến trước số nhà 488 Xã Đàn, 4 xe máy trên đã chặn được đầu xe taxi. Hung hãn lao tới, các thanh niên lạ mặt dùng súng bắn nhiều phát vào cửa kính xe. Tiếp đó chúng dùng mã tấu, gậy gộc đập phá, khiến cho toàn bộ cửa kính bị đập nát, thân xe bị hư hỏng nhiều chỗ. Không dừng lại ở đó, bọn chúng còn tiếp tục tìm cách mở cửa xe xông vào, nhằm truy sát bằng được người ngồi trong xe.



Hoảng sợ trước hành động hung hãn và côn đồ đó, lái xe taxi đã cố gắng rồ ga, điều khiển xe chạy sang làn đường theo hướng ngược lại để trốn thoát. Nhưng những đối tượng trên vẫn không buông tha, tiếp tục phóng xe máy đuổi theo.



Do quá hoảng loạn, tài xế taxi đã mất tay lái và đâm liên tiếp vào một số xe ôtô đỗ bên lề đường. Khi đến số nhà 245 thì một người ngồi sau chiếc xe AirBlade bất ngờ áp sát và rút một khẩu súng ngắn trong người bắn vào trong chiếc xe taxi. Một thiếu nữ đổ gục xuống, người tài xế cũng bị thương nặng.



Ngay sau đó, một thanh niên trong xe đã thay thế tài xế, điều khiển chiếc xe đuổi theo đám côn đồ, đâm ngã một xe máy. Tuy nhiên, đám kia đã dựng được xe rồi chạy thoát. Chiếc xe taxi cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.



Lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội đã lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra. Thông qua công tác rà soát, nắm tình hình, Cơ quan điều tra đã xác định được hai nhóm đối tượng gây án, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Cường (còn gọi là Cường "móm", SN 1989 trú tại phường Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng); Đồng Cao Cường (còn gọi là Cường "hổ", trú tại ngõ 163 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lưu Quang Đức (SN 1987 trú tại xã Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam); Nguyễn Quang Anh (SN 1977, trú tại tập thể Bộ Tư lệnh thông tin, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1991, trú tại ngõ 52 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đồng thời Cơ quan Công an cũng ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Dũng (SN 1987, trú tại tổ 14 Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội).



Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) Công an TP Hà Nội đã lập chuyên án để điều tra. 100% cán bộ chiến sỹ của Đội Điều tra trọng án (Đội 9) phối hợp cùng Công an quận Đống Đa, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4); Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52)… đã được huy động, nhằm truy tìm, phục bắt các đối tượng trong thời gian nhanh nhất.



Ngày 5/5/2011, đối tượng Nguyễn Đức Dũng (Dũng híp) đã bị lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm tóm. Sáng hôm sau, tới lượt Lưu Quang Đức đến Phòng PC52 đầu thú. Tuy nhiên, đây chỉ là 2 đối tượng "tép tôm". Cơ quan điều tra đã xác định được Cường "hổ", Cường "móm" cùng với Tài, Độ mới là những tên trực tiếp gây nên cái chết của chị Liên và trọng thương cho anh Quân. Bởi vậy, việc truy lùng 4 tên này được ưu tiên hàng đầu.



Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc PC52 đã dần dần xác định được con đường trốn chạy của Cường "hổ" và Cường "móm". Lập tức một tổ công tác đã lên đường, quyết tâm bắt bằng được 2 đối tượng này. Thông qua một nguồn tin, lực lượng điều tra xác định 2 đối tượng sau khi gây án đã cùng đồng bọn nán lại Hà Nội một đêm để tìm cách trốn chạy. Chúng thuê một nhà nghỉ ở bên Yên Viên, đồng thời cũng vào mạng Internet để xem "tình hình" vụ án. Biết là Liên đã chết, chúng bàn nhau phải trốn cho xa.



Thế rồi chúng kéo nhau lên Bắc Ninh (quê Cường "hổ") tranh thủ găm ít tiền, tiếp tục bắt xe trốn lên Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh). Hàng chục cán bộ chiến sĩ PC52 lập tức lên đường truy bắt. Với sự phối hợp của Công an thị trấn Mạo Khê, ngay buổi tối hôm đó tổ công tác đã tìm ra ngôi nhà ẩn náu của các đối tượng.



Ngôi nhà nằm cạnh một quả đồi, bao quanh là cây cối khá um tùm, rậm rạp. Theo thông tin nhận được, vợ chồng chủ nhà và hai cô con gái ở trong gian chính. Các đối tượng ngủ tại gian nhà ngang mái bằng liền kề. Các trinh sát lặng lẽ bao vây ngôi nhà. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho chủ nhà, đến khi trời hửng sáng lực lượng công an mới tiếp cận. Rất tiếc, chủ nhà cho biết sau khi đối tượng Đức chuồn trước, thì hai tên Cường "hổ", Cường "móm" cũng nối đuôi "biến" nốt.



Tiếp tục lần theo dấu vết các đối tượng, tổ công tác phát hiện chúng lên đường đi Móng Cái. Hai tên bàn nhau "phải ra nước ngoài mới có cơ thoát". Chúng cũng rất khôn ranh khi thuê 2 ả cave đến ngủ, và "mượn" luôn CMND của chúng để thuê phòng nghỉ, nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan Công an. Đồng thời, chúng cũng sắm máy tính xách tay và thiết bị truy cập mạng không dây, liên tục cập nhật tình hình vụ án cũng như các động thái của cơ quan công an được đăng tải trên các báo mạng, nhằm lên kế hoạch đối phó.



Tiếp tục bám sát di biến động của các đối tượng, chiều ngày 6/5/2011, các trinh sát phát hiện Cường "móm" đang trên một chiếc xe taxi, đi thám thính tình hình. Lập tức vòng vây được siết chặt. Phát hiện ra lực lượng công an, Cường "móm" bật tung cửa phi thân ra ngoài chạy trốn. Mặc dù đã được trang bị súng ngắn, song do lúc ấy trên đường phố có khá đông người qua lại nên các trinh sát không bắn mà tỏa ra bao vây. Chưa chạy được 200m Cường "móm" đã bị tóm gọn.



Trong khi các trinh sát quây bắt Cường "móm", qua khai thác lái xe taxi, và biết được Cường "hổ" đang trốn tại một khách sạn tại thị trấn Trà Cổ. Phương án tiếp cận khách sạn Khe Chàm lập tức được vạch ra. Dưới mác của những người dân đi du lịch, khiến cho Cường "hổ" có quan sát được cũng không nghi ngờ gì, tổ truy bắt lặng lẽ chia làm 3 nhóm phục kích.



Một nhóm chốt chặn dưới tầng 1 phòng đối tượng nhảy xuống đất chạy trốn. Nhóm thứ hai vòng lên ban công, bí mật bao vây cửa hậu. Nhóm thứ ba đóng vai lễ tân, gõ cửa chính. Khi Cường "hổ" vừa mở cửa, lập tức các trinh sát ập vào quật ngã.



Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định Đỗ Đình Tài (SN 1984, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) là kẻ đã nổ súng gây ra cái chết cho chị Liên. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Tài.



Được biết sau khi gây án Tài đã trốn chạy qua nhiều địa phương như: Hà Nam, Hưng Yên, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lạng Sơn… Đặc biệt hắn còn có thời điểm vượt biên trái phép sang Bằng Tường - Trung Quốc gia nhập với một tổ chức buôn buôn ma túy. Cuối tháng 10/2011, Tài về Việt Nam móc nối với một số nơi để tiêu thụ hêrôin ở Bắc Giang. Nhưng ngay khi về đến nơi, Tài đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP. Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

