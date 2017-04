TPO - Khi nghe tin nữ chủ doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào đã “mất tích”, hàng chục người kéo tới vây quanh cổng doanh nghiệp này.

Doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào

Sáng 10/4, ông Nguyễn Đức Phi – Chủ tịch UBND xã Ia Glai (huyện Chư Sê, Gia Lai), cho biết không còn liên lạc được với bà Ngô Thị Đào (57 tuổi, thôn Vườn Ươm, xã Ia Glai) -chủ doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào đang nợ ngân hàng và người dân số tiền ước hơn 50 tỷ.



Theo đó, sáng cùng ngày, khi nghe tin nữ chủ doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào đã “mất tích”, hàng chục người kéo tới vây quanh cổng doanh nghiệp này. Thống kê ban đầu của UBND xã cho thấy có hơn 40 hộ ký gửi nông sản, và cho doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào vay nợ.

Ông Đỗ Văn Tam (xã Ia Ve, huyện Chư Sê) bán 2 tấn tiêu cho doanh nghiệp Sáu Đào đã 2 tuần trước, sau đó liên tục đến đòi nhưng không lấy được tiền. Nhiều hộ dân khác cũng bức xúc cho biết họ sẽ “bám trụ” đến cùng, với hi vọng vớt vát lại chút tài sản.

Bà Trần Thị T. kể : Tôi bán 2 tấn tiêu cho bà Đào. Đêm 8/4, tôi nghe tin doanh nghiệp này nợ nần nhiều quá nên sang hỏi, bà Đào nói yên tâm sáng thứ 2 sẽ trả toàn bộ tiền hàng. Đến sáng nay, thấy công an đến rất đông tôi mới biết bà Đào đã trốn mất.

Ông Phi Chủ tịch UBND xã xác nhận: Khi nhận được tin báo, Công an xã Ia Glai đã huy động lực lượng xuống doanh nghiệp này để đảm bảo an ninh, tránh việc tẩu tán tài sản. Xã cũng hướng dẫn người dân kê khai số nợ, làm đơn tố cáo và nộp về Công an huyện Chư Sê để điều tra, xử lý.