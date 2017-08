Học viên tập lái ô tô đạp nhầm chân ga tông chết thầy giáo

Ngày 31/8, được biết VKSND huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Trung (22 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội "Vô ý làm chết người".Theo nội dung vụ án, tháng 4/2016, Trung nộp hồ sơ học nghề lái xe ô tô hạng C tại Trung tâm dạy nghề tư thục H.G (trụ sở quận 3). Đến ngày 22/9/2016, Trung được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.Đến ngày 3/10/2016, Trung đến Trung tâm sát hạch lái xe H.G, huyện Bình Chánh để tham gia thi sát hạch lái xe nhưng không đạt phần thực hành. Trung nộp tiền thi lại và đăng ký thuê xe ô tô của trung tâm để tập trước khi thi. Sau đó, Trung nhờ người anh bà con là Nguyễn Thanh Tuấn, giáo viên dạy lái xe ô tô hạng B2 của một trung tâm khác hướng dẫn cho Trung trước khi thi.Sáng 14/11/2016, Trung và Tuấn đến Trung tâm sát hạch H.G nhận xe ô tô tải để tập lái trong sa hình. Tuấn kêu Trung lên cầm tài để lái xe vào điểm xuất phát để tập, còn Tuấn chỉ đứng ngoài hướng dẫn.Trong lúc tập, Trung đạp nhầm chân ga để xe đụng vào ông Nguyễn Thanh Bình, giáo viên của trung tâm đang đứng trước sân nhà chờ thi làm người này tử vong.Liên quan đến vụ án này, cơ quan công tố xác định, Nguyễn Thanh Tuấn chưa đủ điều kiện để hướng dẫn Trung tập lái.Tuy nhiên, do Trung đã được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề nên chiếu theo quy định chưa đủ cơ sở để xử lý Tuấn về hành vi "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắt nghề nghiệp" theo điều 99 Bộ luật hình sự.

Theo Công an Nhân dân