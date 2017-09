Hơn 100 tiếp viên ăn mặc “mát mẻ” phục vụ khách phòng karaoke

Ngày 9/9, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang lập hồ sơ xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính tại cơ sở Karaoke Thiên Tình Nghĩa (tọa lạc phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo cơ quan Công an: Cách đây hơn một ngày, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ “đột kích” kiểm tra cơ sở trên. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện cơ sở kinh doanh này có 13 phòng với tổng số 28 tiếp viên nữ ăn mặc mát mẻ đang phục vụ cho khách người nước ngoài. Ngoài số nhân viên đang phục vụ kể trên, tại phòng chờ dành cho tiếp viên nữ có đến 85 tiếp viên nữ đang sẵn sàng phục vụ khi khách có yêu cầu.



Qua kiểm tra số khách người nước ngoài tại đây, có 71 người không xuất trình được hộ chiếu thị thực. Qua kiểm tra nhanh chất ma tuý, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 15 tiếp viên dương tính với ma túy.



Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản các hành vi vi phạm và tiến hành niêm phong các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của cơ sở để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an Nhân dân