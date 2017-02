7 ngày nghỉ Tết 2017, số vụ đánh bạc tăng mạnh so với năm ngoái, công an xử lý trên 250 vụ, tạm giữ hơn 1.300 người.

Ngày 2/2, Bộ Công an cho hay trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 26/1 đến 1/2), lực lượng công an cả nước đã khám phá gần 200 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 230 nghi phạm cùng gần 80 người trốn truy nã. Số vụ đánh bạc tăng mạnh, công an đã tạm giữ hơn 1.300 người khi thụ lý trên 250 vụ án, thu hơn 2,5 tỷ đồng.

Tết năm nay số vụ đốt pháo giảm so với cùng kỳ; không xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 14.600 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt hơn 4,2 tỷ đồng...

Theo Bộ Công an, số vụ phạm pháp hình sự giảm cả về số vụ và tính chất nghiêm trọng so với năm ngoái; hoạt động của các băng nhóm tội phạm được kiềm chế, không xảy ra các vụ sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án.

Chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Bộ trưởng Công an Tô Lâm ghi nhận nỗ lực, của cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân trong dịp Tết vừa qua. Bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng triển khai có hiệu quả tại các lễ hội đầu năm; không để tội phạm gia tăng, lộng hành.

Các đơn vị cần triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế; có các kế hoạch tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm; triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm...