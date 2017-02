Cha con ông Nhu khai bực tức vì chiếc xe ba bánh của ông Vin va quệt làm xước, móp, rụng gương ôtô của mình mà không dừng lại nên đuổi theo hành hung.

Ôtô của ông Nhu rụng gương chiếu hậu sau va chạm với xe ba bánh của ông Vin

Ông Vin khi điều trị tại bệnh viện sau trận đòn của cha con ông Nhu.

Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã lấy lời khai của hai bố con ông Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi) và Nguyễn Bá Tài (25 tuổi) để làm rõ hành vi đánh ông Hoàng Tiến Vin (62 tuổi, thương binh) trước trụ sở Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Chương Mỹ do va chạm giao thông.Hai bố con ông Nhu khai, khoảng 17h30 ngày 25/1, tại khu vực thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, ôtô của họ bất ngờ bị xe ba bánh của ông Vin vượt lên và va chạm gây móp, trầy xước vết dài bên hông, làm rơi rụng gương chiếu hậu, vỡ kính chắn gió.Khi ông Vin không dừng lại, ông Nhu lái xe đuổi theo, hô hào người tham gia giao thông chặn chiếc xe ba bánh trên. Hai bố con ông Nhu lao vào hành hung. Tài nhận đã giữ tay và bố tát người thương binh phải dùng chân giả này.Cơ quan chức năng xác định, sự việc chỉ do hai bố con ông Nhu gây ra. Những người đi đường thấy vậy vào can ngăn.Hôm nay, ông Vin đã xuất viện và được cảnh sát đưa đi giám định tỷ lệ thương tích. Trước đó, ngày 5/2, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án.Ông Vin bị thương trong trận chiến đấu tại tỉnh Quảng Nam vào năm 1974, hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỷ lệ mất sức khoẻ 61% với một chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả.