Hot girl Sam, tên thật là Nguyễn Hà My vừa đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân về việc bị trộm đột nhập vào nhà phá két sắt lấy đi số tiền hơn 1 tỷ đồng. Phía công an quận 7 (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo và đang điều tra.

Công an ghi nhận vụ việc

Ngày 22/12, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan để điều tra, truy xét vụ trình báo mất trộm tài sản có giá trị lớn của hot girl Sam, tên thật là Nguyễn Hà My (26 tuổi, quê Long An) nằm trên địa bàn quận.

Theo đó, chiều 22/12, trên trang Facebook cá nhân, hot girl Sam đăng tải dòng trạng thái kèm một số hình ảnh cho biết cô bị trộm đột nhập vào nhà.

Theo như status của Sam, trộm ngang nhiên đột nhập vào nhà bằng cổng chính và phá 2 két sắt. Hot girl Sam chia sẻ, tài sản bị mất là hơn 1 tỷ đồng.

Hot girl Sam (tức Nguyễn Hà My) chia sẻ về vụ mất trộm trên trang cá nhân.

Những hình ảnh cho thấy, chiếc két sắt bị trộm phá khóa và đồ đạc trong nhà Sam bị xáo trộn, cửa có dấu hiệu bị cạy phá…

Hot girl Sam thường tham gia người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo, đóng phim…

Hiện vụ việc đang được công an điều tra.