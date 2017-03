Thấy Chân đập phá tài sản và dọa chém chị dâu, một người hàng xóm chạy sang can ngăn đã bị tên này chém chết.

Chiều 25/3, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ hình sự Lê Quốc Chân (34 tuổi, ngụ thị trấn An Thới) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Tố Loan (41 tuổi).

"Sau khi bị chém nhiều nhát, chị Loan được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc cấp cứu. Do vết thương quá nặng nạn nhân tử vong", một cán bộ có trách nhiệm nói và cho biết ngày 27/3, công an huyện sẽ đưa Chân đến công an tỉnh để nơi đây điều tra theo thẩm quyền.

Theo cơ quan điều tra, ngày 22/3, Chân đi nhậu về đến nhà thì đập phá tài sản. Thấy anh này cầm hai con dao và dọa chém chị dâu, chị Loan chạy qua can ngăn thì bị Chân chém hai nhát vào người.

Nạn nhân bỏ chạy nhưng bị ngã xuống đường. Khi Chân đuổi kịp và vung dao chém tiếp thì nạn nhân đưa tay lên đỡ khiến bàn tay phải đứt gần lìa.