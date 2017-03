Trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, hồ sơ vụ đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin bị bắt giữ đã chuyển lên Bộ Công an xử lý.



Khoảng 19h30 ngày 18/3, tại khu vực Trạm thu phí BOT QL6 – Hòa Bình, C47 phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện ô tô vận chuyển ma túy số lượng lớn. Bị dừng xe kiểm tra, đối tượng liền chốt cửa, cố thủ trên xe. Ít phút sau, đối tượng bất ngờ vù ga bỏ chạy và tông vào một xe ô tô Innova của người dân rồi đâm thẳng vào xe ô tô 16 chỗ của C47 chặn phía trước. Thoát khỏi vòng vây, đối tượng lái xe bỏ chạy về hướng Xuân Mai, Hà Nội để tẩu thoát.



Khi bị cảnh sát đuổi theo đến địa phận xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, đối tượng đã ném chông ba cạnh về phía sau nhằm cản chở lực lượng truy bắt, chính vì thế lực lượng công an đã phải nổ súng bắn thủng lốp xe của đối tượng. Lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ đối tượng. Tang vật thu giữ được trên xe gồm: 100 bánh heroin, 1 ô tô, 247 triệu đồng cùng 4 điện thoại di động.



Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/3 C47 phát hiện 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ngay sau đó, C47 đã phối hợp với Phòng PC 47, Công an Hòa Bình, Công an huyện Lương Sơn triển khai vây bắt 2 đối tượng đi trên xe ô tô Zace, tại Trạm thu phí BOT QL6 – Hòa Bình. Tang vật thu giữ được là 30 bánh heroin, 2 điện thoại di động và nhiều giấy tờ có liên quan.



Ngày 19/3, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã gặp gỡ, biểu dương và thưởng nóng cho lực lượng tham gia phá án số tiền 30 triệu đồng.



Hiện cả hai vụ việc đã chuyển hồ sơ lên Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng.