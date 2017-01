Cầm dao tấn công người tham gia giao thông, cướp bông tai vàng và hiếp dâm một phụ nữ, kẻ mang hai tiền án bỏ trốn sau gần một tuần thì bị bắt.

Nghi phạm Kha Văn Thìn. Ảnh: Hải Bình.

Chiều 27/1, Trung tá Trần Phúc Tú (Trưởng Công an huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, Kha Văn Thìn (37 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can Thìn thêm tội Hiếp dâm.

Theo cáo buộc, chiều 21/1 sau tiệc rượu với nhóm bạn, Thìn cầm dao nhọn ra quốc lộ 7A đoạn qua huyện Tương Dương "đứng múa", chặn các phương tiện giao thông đi qua để đe dọa. Trong số này có ông Trung chạy xe máy bị Thìn cầm dao chém bị thương phải nhập viện.

Khi chặn một số xe ôtô, Thìn bị người dân hô hào và trình báo với công an. Hoảng sợ, nghi phạm bỏ chạy vào khu rừng gần đó. Sẩm tối khi đang trốn sau lùm cây, bắt gặp chị Lang Thị Xuân (37 tuổi, trú cùng bản) đang đi lấy củi, Thìn đã đánh đập, cướp đôi bông tai bằng vàng của chị Xuân. Cướp bông tai xong, Thìn tiếp tục khống chế thiếu phụ để thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi đang gây án, nghe tiếng người lạ, Thìn buông nạn nhân bỏ trốn.

Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an huyện Tương Dương tập trung truy xét, bắt bằng được nghi phạm trước Tết để ổn định tâm lý người dân tại địa bàn. Hàng chục cảnh sát hình sự của Công an huyện đã lần theo dấu vết của Thìn.

Ngày 26/1, khi Thìn đang trốn tại huyện Quán Hóa (tỉnh Thanh Hóa) thì bị Công an Tương Dương khống chế. Tại cơ quan điều tra, anh ta đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Thìn từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Vụ án đang được điều tra.