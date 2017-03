Dùng súng ép đối thủ viết giấy vay nợ hàng chục triệu đồng rồi lục ví lấy tiền, Lý bỏ trốn nhưng bị bắt sau nửa năm.

Trần Văn Lý lúc bị truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2/3, đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bàn giao bị can Trần Văn Lý (25 tuổi, trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) cho công an thành phố Vinh.

Hồ sơ vụ án xác định, ngày 1/8/2016, nhóm do Lý cầm đầu cùng với Vương Trung Phương (30 tuổi) và Hồ Doãn Ngọc (22 tuổi) và Chu Văn Hùng (26 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Hồ Đức Chung (25 tuổi) và Đậu Xuân Minh (24 tuổi) cùng trú tại phường Hà Huy Tập (TP Vinh).

Khoảng 15h cùng ngày, hai nhóm hẹn nhau tại một địa điểm ở thành phố Vinh để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Lý cùng đồng bọn dùng súng đe dọa ép Chung và Minh viết giấy vay nợ 25 triệu đồng và lục ví lấy 550.000 đồng của anh Chung.

Nhóm của Lý còn ép nạn nhân mang điện thoại di động đi cầm cố lấy 600.000 đồng. Vài ngày sau, bọn chúng đi tìm anh Chung để đòi tiền đã viết giấy vay nợ nhưng không gặp.

Biết bị công an truy tìm nên các đồng phạm trong nhóm của Lý ra đầu thú. Riêng Lý trốn biệt tăm.

Cuối tháng 1 vừa qua Công an thành phố Vinh khởi tố Lý về tội cướp tài sản, ra lệnh truy nã toàn quốc. Vài ngày trước, cảnh sát bắt Lý tại một huyện miền núi phía tây Nghệ An.