Từ mô tả của nhân chứng về chi tiết thủ phạm đeo hai chiếc khuyên ở một bên tai, sau 5 tiếng điều tra trong ngày 30 Tết, cảnh sát đã tìm ra thủ phạm, đột kích bắt ngay.

Nghi can Phi. Ảnh: Văn Hùng

Khoảng 23h ngày 26/1, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nhận tin anh Nguyễn Văn Nghĩa (25 tuổi, trú xã Xuân Lam, Nghi Xuân) bị một thanh niên đâm tử vong tại quốc lộ 8A, đoạn qua phường Bắc Hồng.5 người bạn của Nghĩa khai với cảnh sát rằng hôm đó 6 người hẹn hàn huyên tại quán karaoke. Ra về khi đã ngà hơi men, đứng ở cửa quán thấy một nam thanh niên đi xe máy lạng lách, Nghĩa nhắc "mày đi lớp tớp vậy". Người đi xe máy vội dừng lại, bực tức gây sự.Biết lời nhắc nhở của mình đã "đụng chạm", sợ xô xát, Nghĩa cùng các bạn xin lỗi rồi rời đi. Tuy nhiên, nam thanh niên không bỏ qua, chặn đường rồi rút dao bấm trong người đâm Nghĩa 2 nhát.Các bạn của Nghĩa lúc đó không nhìn rõ mặt thủ phạm, chỉ cung cấp được thông tin về biển số xe và chi tiết bên tai phải có đeo hai chiếc khuyên màu vàng. Rà soát biển số xe ngay trong đêm song các trinh sát không thu được kết quả bởi đây là biển giả. Đề phòng hung thủ có thể trốn lên huyện Đức Thọ, Hương Sơn, tìm đường sang Lào, một tổ công tác được cử chốt chặn tại đây.Thiếu tá Bùi Việt Hùng (Phó trưởng công an thị xã Hồng Lĩnh) cho biết, ban chuyên án nhận định, việc nam thanh niên đeo hai chiếc khuyên một bên tai, một mình đòi đánh lại 6 người thì hẳn phải lì lợm, liều lĩnh. Thủ phạm gây án và lẩn trốn rất nhanh chỉ có thể là người địa phương thông thuộc các ngả đường. Quyết tâm phá bằng được vụ án dù có phải làm xuyên Giao thừa được Ban chuyên án đặt ra.Tuy nhiên chỉ 5 tiếng từ khi vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra phát hiện Bùi Trương Phi (23 tuổi, trú phường Đậu Liêu) có đặc điểm tương tự nghi can đâm chết anh Nghĩa. Phi từng đi làm ăn tại Thái Lan, là người "ngông" có tiếng ở địa phương. Bí mật kiểm tra nhà Phi, cảnh sát thấy có chiếc xe với biển số đúng như các nhân chứng miêu tả.4h ngày 27/1 (30 Tết), ba tổ công tác cử tới bắt Phi. Để tránh người nhà gây kích động và đề phòng nghi can bỏ trốn, các trinh sát bí mật đột nhập, khống chế Phi khi hắn đang ngủ. Trong ngăn kéo tủ, con dao dính máu được tìm thấy."Khi dẫn giải Phi đi ra cửa, tôi vội đưa mẹ anh ta ra chỗ khác để trấn an, tránh kích động xóm làng", Phó trưởng công an thị xã Hồng Lĩnh cho hay.Tại cơ quan công an, Phi khai có sở thích thủ dao bấm để phòng thân. Hôm gây án, Phi đã uống rượu khá nhiều, bị anh Nghĩa nói "lái xe tớp tớp" thì cho rằng bị xúc phạm nên không kiềm chế được.Hiện vụ án đã được bàn giao Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) thụ lý. Phi bị khởi tố về tội Giết người.