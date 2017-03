TP - Ngày 27/3, quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ tiêu cực xảy ra tại Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (Cty Xổ số Bạc Liêu), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng Cty Xổ số Bạc Liêu và Trần Thanh Hoa, Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Quốc dân chi nhánh Bạc Liêu (NCB Bạc Liêu) về tội tham ô tài sản.

Trước đó, năm 2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 3 bị can Trần Thanh Hậu, Trần Thanh Hoa và Quách Lạc (nguyên Giám đốc NCB Bạc Liêu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm quyền trong thi hành công vụ”... Cách đây ít ngày, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can trên.