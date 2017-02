Đâm chết anh Duyên, Quyết giấu xác dưới đống gạch ngay sát khu dân cư và trở về quê ăn Tết cùng vợ con.

Hiện trường vụ án

Lực lượng Công an đưa đối tượng xác định hiện gây án và truy tìm vật chứng.

Đại Phùng Tiến Triển-Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trực tiếp khai thác đối tượng tại hiện trường gây án.

Nghi can Quyết bị bắt sau 3 ngày công an vào cuộc.

Sáng 9/2, Công an tỉnh Sơn La bắt Quàng Văn Quyết (26 tuổi, trú xã Hát Lót, huyện Mai Sơn) với cáo buộc đâm chết anh Lò Văn Duyên trong những ngày cận Tết Nguyên đán.Quyết khai ngày 20/1 trở về Việt Nam cùng anh Duyên sau nhiều tháng làm thuê ở Trung Quốc. Khoảng 4h ngày 24/1, tại khu vực sau bến xe Sơn La, cả hai tìm chỗ vắng để sử dụng ma túy và chia tiền khi làm chung trước đó. Do xảy ra mâu thuẫn, Quyết cầm dao đâm Duyên tử vong.Quyết dùng gạch ba vanh ở gần đó phủ kín xác nạn nhân rồi trở về gia đình ăn Tết tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn. Trên đường rời khỏi hiện trường, Quyết vứt con dao gây án và chiếc điện thoại của nạn nhân xuống dưới cống ven đường.Ngày 6/2, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo phát hiện xác chết đang phân hủy mạnh bị vùi lấp dưới đống gạch ba vanh ở phía sau tường rào khu dân cư mới thuộc bản Nà Cạn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Sơn La được huy động tham gia điều tra. Đến khoảng 10h ngày 9/2, các lực lượng chức năng xác định Quyết là thủ phạm.Đại úy Phạm Văn Cường (Đội phó phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Sơn La) cho biết xác nạn nhân bị phân hủy nhiều, thời gian xảy ra vụ án đã hơn 2 tuần nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.