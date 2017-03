Khi đang trên đường về nhà, thấy 3 học sinh tiểu học đi trên đường, An đã kéo một cháu vào rừng và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Lù Văn An. Ảnh: CQĐT

Cơ quan CSĐT Công an huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang vừa bắt khẩn cấp Lù Văn An, (SN 2001, trú tại thôn Nàng Vạc, xã Thu Tà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 26/02/2017, sau khi đã uống rượu và trên đường đi về nhà thì đối tượng An gặp 03 em học sinh tiểu học.

Lúc này, An nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã khoác vai em Vàng Thị Ch. (SN 2008), trú tại thôn Ngài Thầu, xã Thu Tà và ép cháu Ch đi theo An khoảng 100m. Khi đến khu vực vắng người, An lôi Ch vào trong rừng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sự việc được gia đình Ch phát hiện và tố cáo đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Xín Mần đã tổ chức xác minh thông tin, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc. Quá trình đấu tranh, khai thác đối tượng An thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án Hiếp dâm trẻ em để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.