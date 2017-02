Nghĩ chỉ nợ 30.000 đồng mà chủ quán không cho, người đàn ông ở Gia Lai chạy về nhà xách can xăng đến thiêu sống nạn nhân.

Nghiêm bị bắt giữ ngay sau khi gây án

Ông Hùng cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều 23/2, Huỳnh Hữu Nghiêm (36 tuổi) cùng nhóm bạn đến chơi bida tại quán ở phường Yên Đỗ, TP Pleiku (Gia Lai) do ông Hồ Văn Hùng làm chủ. Nhóm thanh niên thiếu 30.000 đồng nhưng chủ quán kiên quyết không cho nợ.Lời qua tiếng lại một lúc, Nghiêm chạy về nhà xách can xăng quay lại quán tạt vào người ông Hùng, châm lửa đốt. Người nhà nhanh chóng dùng bình cứu hỏa dập lửa rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng khắp cơ thể.Nghiêm sau đó bị Công an TP Pleiku tạm giữ để điều tra.