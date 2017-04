TPO - Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can Ngần Đức The (SN 1976, trú thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La) can tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chiều 14/10/2016, Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang The vận chuyển ma tuý trái phép trên chiếc xe khách BKS 20B tại đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát thu giữ trên tay The thùng cotton bên trong chứa 20 bánh heroin (nặng hơn 6,7kg), 90 túi nylon màu xanh chứa 17.697 viên ma tuý đá (Methamphetamine). Khai với cơ quan điều tra, The cho biết, sáng cùng ngày anh ta đi ra bến xe Mộc Châu để tìm việc thì gặp một bé trai khoảng 8 tuổi nói có người thuê chuyển thùng cotton đi bến xe Thái Nguyên với giá 5 triệu đồng, The liền nhận lời. The được ứng trước 1,5 triệu đồng và sẽ nhận nốt số tiền còn lại khi giao hàng xong. Một cán bộ điều tra Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình điều tra, The chưa thành khẩn khai về nguồn gốc ma tuý bị thu giữ, gây khó khăn cho cảnh sát. Người này từng có hai tiền án về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý và Mua bán trái phép chất ma tuý, bị phạt 25 năm tù.