Đóng giả là người bị tai nạn với chi chít băng bông ở trán, đi lại khó khăn, người làm công đã qua mắt được bà chủ, ung dung trộm gói tiền hơn 6 tỷ đồng chỉ trong 10 giây.

Bình và Dương (áo đỏ) tại cơ quan công an

Hồ sơ của cảnh sát cho hay, từng phạm tội trong một vụ trộm cắp tài sản, vài năm trước Nguyễn Thanh Bình trở về địa phương lấy vợ và sinh sống tại phường Trường Thi (Vinh) nhưng không nghề nghiệp ổn định. Gần đây, anh ta xin làm phụ xe cho nhà xe Tuấn Thủy tuyến Vinh - Hà Nội.

Nhiều lần nhận gói hàng từ vị khách ở thành phố Vinh gửi tới một tiệm vàng ở Hà Nội, Bình nghi bên trong là tiền nên đợi cơ hội ăn trộm.

Biết trước quy luật, ngày 15/2 người này sẽ gửi bọc hàng, Bình lên "kịch bản trộm cắp", rủ thêm Cao Ngọc Dương (28 tuổi, trú tại TP Vinh) tham gia. Ngày 14/2, vờ trình bày với chủ xe rằng gia đình có việc riêng, Bình xin nghỉ phép nửa tuần.

Khoảng 19h ngày 15/2, xe khách Tuấn Thủy chạy tới cây xăng ở đường Lệ Ninh (TP Vinh) thì bà Phạm Thị Miên (48 tuổi) mang bọc hàng tới gửi chủ xe là chị Trần Thị Hải Yến. Việc giao nhận diễn ra rất nhanh vì "khách quen", gói hàng được chị Yến bỏ vào thùng sắt phía sau ghế lái.

Đến 21h cùng ngày, xe rời cây xăng tới khu vực trước cổng Ga Vinh để đón khách. Trong đám đông hàng chục hành khách chen lấn lên xe lúc đó có Bình đóng giả người mới bị tai nạn giao thông. Anh ta đeo khẩu trang, băng trán và đội mũ lưỡi trai, đeo kính. Bình vờ xuýt xoa kêu đau và được Dương đóng giả người thân dìu lên xe.

Dương nói với chị Yến rằng "người nhà" quê ở Thanh Hóa vào Nghệ An đi chơi thì gặp tai nạn hiện đã sơ cứu, vết thương đang đau đớn nên muốn được ưu tiên ngồi ở ghế trước, gần tài xế. Được chủ xe đồng ý, Bình lúc này chỉ chờ cơ hội để bật nắp thùng sắt mà hàng ngày anh ta đã quá thành thạo, lấy đi bọc hàng.

Dăm phút sau khi cuỗm thành công bọc hàng, Bình kêu chóng mặt, nói không thể ngồi xe nên "người thân" dìu xuống xe, nói rằng sẽ đưa tới cơ sở y tế.

6 tiếng sau tới bến xe Hà Nội, chị Yến bật nắp thùng lấy bọc hàng để giao cho người thân bà Miên thì phát hiện gói hàng biến mất. Lúc này, chủ xe mới hay bọc giấy có giá trị tới 6,1 tỷ đồng, gồm: 220.000 USD, 600.000 Baht; 921.000 JPY; 669.300 TWD.