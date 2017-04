TPO - Ngày 24/4, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an TP. Hội An (Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Toản (1989, trú phường Tân An, TP. Hội An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Đối tượng Nguyễn Văn Toản Như Tiền phong đã thông tin, khoảng 16h30 ngày 18/4, khi các trinh sát công an TP. Hội An đang tiến hành mai phục thì phát hiện Toản điều khiển xe máy áp sát một phụ nữ đi xe đạp phía trước giật túi xách trong giỏ xe và bỏ chạy về hướng Đà Nẵng nên tổ chức truy đuổi. Chạy quãng đường hơn 10km, khi đến gần khách sạn Nam Hải (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), lực lượng Công an Hội An tiến hành áp sát, khống chế và bắt giữ đối tượng cùng tang vật vụ án. Tại CQĐT, Toản khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố Hội An.