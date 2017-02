TPO - Do bực tức thái độ của người thương binh, hai bố con đã hành hung khiến ông nhập viện. Cơ quan công an đã quyết định khởi tố bị can với 2 người và tạm giam người bố.

Ông Hoàng Tiến Vin tại bệnh viện. Ngày 9/2, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đã khởi tố 2 đối tượng hành hung người thương binh Hoàng Tiến Vin về hành vi cố ý gây thương tích. Hai người bị khởi tố gồm Nguyễn Bá Nhu (SN 1966) và Nguyễn Bá Tài (con trai ông Nhu, SN 1992, cùng ở huyện Mỹ Đức), trong đó ông Nhu bị bắt tạm giam. Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 25/1, ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, ở Chương Mỹ) điều khiển xe ba bánh trên quốc lộ 6 cũ thì va chạm với ô tô do ông Nhu điều khiển.

Xe ô tô của ông Nhu bị hư hại sau va chạm. Ảnh Minh Đức Vụ va chạm khiến xe ô tô bị móp, trầy xước phía bên trái, rụng gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió bên lái. Sau đó, ông Vin không dừng xe giải quyết vụ việc nên ông Nhu và con trai đã truy đuổi. Khi tới địa phận xã Phụng Châu (Chương Mỹ) thì cả hai đuổi kịp. Do bức xúc, hai người đã hành hung ông Vin dù được người dân can ngăn khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị với tổn hại 15% sức khỏe. Ngày 5/2, CQĐT đã quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”. Được biết, ông Vin nhập ngũ năm 1972 và bị thương trong một trận chiến đấu tại tỉnh Quảng Nam vào tháng 5/1974. Ông bị mất sức khoẻ 61% với 1 chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả và được hưởng chế độ thương binh theo quy định.